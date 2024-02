Su Ilaria Salis il solito doppiopesismo nostrano È uno strumento della sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Mi auguro, come tutti, chepossa uscire dal carcere dove è rinchiusa in Ungheria e non debba più ritrovarsi incatenata. Mi auguro anche, come tutti, che il suo sia un giusto processo ed esca perché giudicata non colpevole. Mi auguro quindi, come tutti, che nonostante il clamore mediatico e il pietismo populista, si ritrovi un minimo di oggettività e pragmatismo. Proviamo a fare ordine. Intanto va detto chein questo momento è innocente. Ed è assurdo, in primo luogo, che stia facendo un anno di carcere preventivo in attesa di giudizio. Quindi l'auspicio è che torni in Italia ma che qui venga poi sottoposta a un regolare processo. Deve rispondere di una manciata di reati per aver partecipato a un'azione punitiva (un pestaggio) di alcuni simpatizzanti di destra ed è stata trovata con un manganello nella borsetta. E su ...