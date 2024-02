Stupro di gruppo su una 13enne | Procuratore minori | “Attenti ai social”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLodidi Catania ai danni di una 13 enne presenta impressionanti analogie con la violenza che è stata costretta a subire lo scorso 7 luglio una diciannovenne palermitana, abusata da sette coetanei, uno dei quali minorenne. Anche in questo caso, infatti, ad agire è stato un branco composto da sette ragazzi. Lo sottolinea ilcapo presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che in un’intervista al Giornale di Sicilia parla di un fenomeno drammaticamente diffuso e punta il dito contro i. “Dalle notizie che ho potuto leggere – dice – le due vicende sembrano molto simili. Alla base di tutto c’è l’amara constatazione che i giovani sono sempre sono sempre più violenti e che si comportano con le donne come se fossero degli oggetti.Non hanno nessuna ...