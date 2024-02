Stupro di gruppo a Catania | il racconto della tredicenne | “Un incubo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Ilshockstuprata il 30 gennaio a. L'interventopremier Meloni, in visita in città per la Gigafactory. "Io e il mio ragazzo passeggiavamo tranquilli nella villa quando ci hanno accerchiati. Prima hanno iniziato a toccarmi, io gli dicevo di lasciarmi stare, anche il mio fidanzato che ha 17 anni gliel'ha detto non so quante volte. Allora abbiamo provato ad allontanarci, ma quelli ci hanno afferrato". È accaduto tutto alle 19.30 nella Villa Bellini, in pieno centro nel capoluogo di provincia siculo. Per la violenza di, i carabinieri hanno fermato sette egiziani. Quattro maggiorenni, tre minorenni, di età comprese tra i 15 e i 19 anni.