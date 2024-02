Stellantis e Renault | il governo francese lavora a una fusione? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 – Il risiko automobilistico tratiene itori italiani col fiato sospeso in relazione al futuro degli impianti di produzione del nostro Paese, già espressamente citati nei giorni scorsi dall’amministratore delegato diCarlo Tavares in un’intervista a Bloomberg nella quale si contestavano le scelte del, ritenuto responsabile di non favorire abbastanza l’acquisto di auto elettriche. Nel frattempo, con l’innalzamento della tensione con i ministeri romani, il tavolo di discussione si sarebbe spostato a Parigi: ildetiene infatti quote sia diche die in queste ore starebbendo a unatra i ...