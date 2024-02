Stellantis | bonus da 190 mila per andarsene da Fiat | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Primo tempo: allungare il piattino. Chiedere quattrini allo Stato (un miliardino al governo italiano) minacciando, in alternativa di abbandonare gli stabilimenti per la produzione di autovetture elettriche. Motivando la decisione semplicemente «perché da se ne vendono pochine. Troppo poche». Ovviamente si sorvola sui prezzi stellari e sul differenziale dei salari tra Italia (fermi dal 1991 ad un omeopatico +0,36%), mentre in Francia nello stesso periodo sono aumentati del 33%. Secondo tempo: i cugini francesi pensano bene a fine novembre di inviare una letterina a 15dipendenti (sui 45oggi a libro paga dell'ex Lingotto) per invitarli a dimettersi, ritirarsi,. Insomma, liberare posti. I numeri fanno impressione:nel dicembre 2023 ha inviato via mail a 15dipendenti - un ...