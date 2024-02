Steaua-Farul Costanza lunedì 05 febbraio 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una gara che ha tutti i crismi del passaggio di consegne quella che nel posticipo del ventiquattresimo turno di Liga I romena vede di fronte lodi Charalambous capolista del torneo e ildi Hagi detentore del trofeo. I Ro?-alba?trii sono attualmente in pieno controllo del torneo: +11 sul CFR Cluj secondo in classifica, 15 vittorie in 23 gare con il miglior InfoBetting: Scommesse Sportive e