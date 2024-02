SSC Napoli | ”Kvarastella incanta il Maradona”

Al momento il Napoli non rischia la revoca dello Scudetto conquistato lo scorso anno, ma solo una penalizzazione in classifica o una multa. A ... (dailynews24)

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno in vista della sfida col Verona: Anguissa e Natan hanno lavorato in gruppo , personalizzato per Meret e ... (napolipiu)

«Dopo tre ore di discussione con Gino Pozzo, io dovevo andare a trovare il commissario prefettizio a Castellammare per vedere se trovavo una situazione per la nuova casa del Napoli e, invece, io ho tr ...La SSC Napoli dopo la vittoria in rimonta contro il Verona, ha commentato il successo tramite il proprio sito: “Kvarastella incanta il Maradona. Come un arco teso che scoccia la freccia di Cupido, la ...Kvarastella incanta il Maradona. Come un arco teso che scocca la freccia di Cupido, la palla colpisce il cuore dell'incrocio e quello di un popolo intero ...