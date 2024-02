Spunta una mucca in piazza Duomo a Milano | cos' è successo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) La protesta degli agricoltori è arrivata anche a: questo pomeriggio inè comparsa una, con decine di persone in presidi. I manifestanti hanno fatto dei brevi cortei comunicativi tra lae la Galleria Vittorio Emanuele. La, che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti, è la figlia dellaErcolina, simbolo delle proteste del 1997. In molti la ricorderanno perché venne anche ricevuta da Papa Wojtila, a cui fu donata alla fine di un corteo a Roma. Intanto continua la protesta dei trattori nel resto della Lombardia: questa mattina è arrivata anche a Pavia, dopo aver toccato nei giorni scorsi Voghera e Casteggio. Oltre 500 mezzi agricoli sono partiti da una zona periferica della città per poi raggiungere in corteo viale ...