Sprecometro | cosa è e come funziona l’app per non buttare il cibo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bologna, 3 febbraio 20224 - Da quest'anno(l'app che permette di monitorare e misurare lo spreco die l'impatto ambientale collegato) entra nelle mense scolastiche attraverso un progetto educativo promosso da Camst group. Un’iniziativa nell’ambito dell’11esima giornata di prevenzione dello spreco alimentare, fissata per il 5 febbraio. In sostanza alle scuole verrà fornita l'app con una sezione dedicata, nella quale gli insegnanti potranno iscrivere le proprie classi e iniziare "il monitoraggio alimentare", misureranno automaticamente, in grammi, gli sprechi attuati dalle singole classi, "e ne verrà valutato l'impatto, in termini di impronta idrica e carbonica", sull'ambiente. Ma cos'è lo? Si tratta di un'app ideata e sviluppata nell'ambito dell'Osservatorio Waste Watcher ...

