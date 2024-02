Sport in lutto | addio al giovane campione È morto così…

(Di domenica 4 febbraio 2024) In una giornata che resterà segnata dalla tristezza nell’ambitoivo internazionale, si piange la prematura scomparsa di Gabriel Ohnmatch,promessa del pattinaggio di velocità su ghiaccio. La tragica notizia ha sconvolto non solo la comunitàiva ma anche quella internazionale, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, familiari e ammiratori. Gabriel Ohnmatch, nato da padre tedesco e madre brasiliana, è stato trovato senza vita dalla madre Fátima nella sua abitazione di Sciaffusa, in Svizzera. Un ritrovamento macabro, reso ancora più straziante dal fatto che Gabriel sembrava semplicemente dormire, con le cuffie nelle orecchie, disteso sul divano di casa. La realtà, tuttavia, era ben diversa: il, di soli 23 anni, era deceduto. Secondo quanto raccontato dalla madre ai media brasiliani, la ...

