Spesa e cibo | sprechi da ridurre Pavia virtuosa nelle scelte sostenibili

(Di domenica 4 febbraio 2024) Contenitori di plastica sì, ma lavabili. Dal mese prossimo Planeat intende sostituire progressivamente i contenitori riciclabili che utilizza e che possono essere facilmente smaltiti nell’umido o nell’indifferenziato con altri lavabili da riutilizzare. "L’impatto sull’ambiente in termini di spreco di acqua e di suolo è sicuramente inferiore se utilizziamo contenitori lavabili – spiega Nicola Lamberti, laureato in fisica, imprenditore e fondatore di Planeat, società benefit e piattaforma di delivery per laonline che da inizio 2020 sta rivoluzionando il concetto die di pausa pranzo combattendo lo spreco alimentare –. Per produrre 30 grammi di Mater-Bi, che è fatto di amido di mais e oli vegetali, ci vuole un’enorme quantità di acqua. Ci vuole acqua per coltivare il mais, e per produrre gli oli, e altra acqua per il processo di ...