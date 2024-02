Speed skating | Andrea Giovannini vince la Coppa del Mondo della mass start! Basta il quinto posto a Quebec City per il trionfo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) La serata italiana è ancora foriera di ottime notizie in casa azzurra: al Centre de Glaces di, in Canada,nellastart dell’ultima tappadel2023-2024 di, ma il piazzamentoperre la classifica generale delle gare con partenza in linea.con 274 punti, con 5 lunghezze di margine sul sudcoreano Jae-Won Chung, secondo a quota 269, mentre termina terzo il neerlandese Bart Hoolwerf con 263. In casa Italia, inoltre, chiude al settimoDaniele Di Stefano con 203 punti. Dopo la vittoria giunta ...