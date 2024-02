Sospesa da scuola | torna e picchia la compagna di classe

Oggi, giovedì 23 novembre , si è registrata la decima puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 26 novembre su Canale 5 per scoprire le novità ... (blogtivvu)

Era stata Sospesa per qualche giorno dopo avere picchia to una coetanea, ma nonostante il provvedimento disciplinare venerdì è torna ta fuori da ... (ilgiorno)

Sospesa a Cisternino la fornitura del panificio di riferimento della mensa scolastica dell'Istituto comprensivo di via Roma a dopo che alcuni genitori hanno riferito di avere trovato in ...Era stata sospesa per qualche giorno dopo avere picchiato una coetanea, ma nonostante il provvedimento disciplinare venerdì è tornata fuori da scuola a cercare la ‘nemica’, minacciando lei e assestand ...Si allontana così la possibilità di arrivare alla parità economica. Per battere gli stereotipi bisogna partire dalla scuola primaria. Il recente focus del rapporto dell’Anvur mostra come il divario di ...