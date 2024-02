Sorpresa | la ristrutturazione è finita | Questo è l’ultimo mese di disagi Siamo pronti a riaprire a marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per una biblioteca fresca di inaugurazione, ce n’è un’altra che ’soffre’. Almeno così racconta chi vive gli spazi della Fucini quotidianamente, chi ci studia e ci lavora. Ci sono studenti che non trovano una postazione libera e che chiedono "più flessibilità" per poter utilizzare i locali anche senza prenotazione. Alcuni hanno cambiato abitudini e ridotto gli orari di frequentazione auspicando l’immediata riapertura della parte vecchia. Ed è supunto che interviene, in risposta ai giovani empolesi, la sindaca Brenda Barnini. "I lavori sono finiti questa settimana, adesso si fanno i collaudi, dal primosi riaprono gli spazi – ecco la buona notizia –. La nostra biblioteca è stata oggetto di unaimportante che ha coinvolto prima il corpo principale di via Cavour e dopo la parte collegata al complesso ...