Sorpasso storico | la Cina esporta più auto del Giappone

(Di domenica 4 febbraio 2024) Grazie all’avvento del comparto delleelettriche, nel segmento dellezione il Dragone ha realizzato più vendite del paese del Sol Levante Incredibile quanto clamorosoal vertice per quanto riguarda lezioni di veicoli nel mondo. La, infatti, supera ile conquista per la prima volta il titolo di più grande Paesetore dimobili. Un risultato in gran parte dovuto alla diffusione delleelettriche, ma che ribalta gerarchie e certezze delle stesse casemobilistiche.– Cityrumors.it – Lesono oramai diventate indispensabili al nostro vivere quotidiano. Eppure, non tantissimo tempo fa neanche ...

“Anno record per gli ascolti MEDIASET ”, annuncia una nota stampa MEDIASET . “Nel 2023 , pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, MEDIASET ... (bubinoblog)

“Anno record per gli ascolti MEDIASET ”, annuncia una nota stampa MEDIASET . “Nel 2023 , pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, MEDIASET ... (bubinoblog)

Non si placano i toni dello scontro a distanza tra il governo e Stellantis. Il giorno successivo alla discussa intervista del ceo del gruppo, Carlos ..."A dicembre c'è stato il sorpasso della Volkswagen, rivedano le loro politiche", dice il ministro delle Imprese aggiungendo che "il denaro italiano non può incentivare le macchine prodotte all'estero" ...Milano, 2 feb. (LaPresse) - "Dobbiamo intenderci e non so con quale lingua parlare. Se a dicembre la Volkswagen ha superato nelle vendite in Italia ...