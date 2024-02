Sorpassi e colpi di scena nei campionati di calcio di Prima e Seconda categoria

Sarzana (La Spezia) 4 febbraio 2024 - Il Bogliasco resta leader del campionato ligure di Promozione girone B ma alle spalle la lotta resta accesa. Il Psm Rapallo infatti vincitore di misura contro San ...Medesimo risultato, infine, in San Benigno-Piazza: decidono le doppiette di Salusso e Ouakki. Nel Girone B, sorpasso in vetta del Moretta (31): i biancoverdi battono 3-0 la Benarzole (marcatori Nicola ...LATINA E' realtà il sorpasso del Terracina sull'Unipomezia in vetta al girone ...Gli apriliani crollano sotto i micidiali colpi di De Vita, Dolce, Ciotoli e l'albanese Lleshi. Tre punti preziosi in ...