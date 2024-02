Sorcinelli | il saper fare e la cultura in aiuto dei luoghi del sisma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) E’ stata molto partecipata la lectio magistralis di Filippo, ospitata al Politeama di Tolentino, e riservata agli studenti dell’Istituto Filelfo e dell’Ipia Frau, dal titolo "Tradizione esalveranno l’Epicentro?". Da grande comunicatore, l’artista e imprenditore marchigiano, conosciuto in tutto il mondo per il suo atelier di paramenti sacri e per il suo brand di profumi, ha parlato agli studenti, raccontando la sua vita e anche tanti episodi che gli hanno permesso discelte importanti e vincenti per la sua azienda. Nel corso della lectioha presentato anche Epicentro, una fragranza dedicata aicolpiti dale in particolare al piccolo paese di Bolognola, un Comune di 138 abitanti al centro del Parco nazionale dei Monti Sibillini, a cui ...