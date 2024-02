Sondaggi Grande Fratello 5 febbraio 2024 | chi è il meno votato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nella casa delc'è un clima piuttosto movimentato in queste ore, specie a seguito del malore avuto da Giuseppe Garibaldi. Ad essere particolarmente in fibrillazione, però, sono i quattro concorrenti in nomination, che in realtà non sanno che nella puntata di lunedì prossimo non ci sarà nessun eliminato, ma si scoprirà chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. A decidere tutto è il pubblico da casa, che dovrà votare per il proprio preferito. In nomination ci sono Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Stefano Miele e Vittoriozzi. Ipresenti sul web stanno dando un risultato piuttosto univoco.: Beatrice Luzzi la preferita I...