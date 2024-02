Snowboardcross | CdM Gudauri 2024 | Moioli ancora quarta | Visintin sale sul podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Altro quarto posto per Michelanel weekend di, dove fa tappa la Coppa del Mondo 2023/di. L’azzurra non è riuscita a riscattarsi dopo il mancatodi ieri e, anche nella seconda gara in programma in Georgia, non è andata oltre laposizione. La bergamasca si è arresa alla britannica Charlotte Banks (primo centro in stagione), alla francese Chloe Trespeuch e all’australiana Belle Brockhoff. Eliminate nei quarti di finale invece Sofia Belingheri e Caterina Carpano.resta seconda nella classifica generale a 105 punti dalla leader Trespeuch. Sono arrivate notizie più liete invece dal maschile, dove Omarha concluso la prova al terzo posto, conquistando il 21°in carriera in ...