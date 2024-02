Snowboardcross | altro quarto posto per Michela Moioli a Gudauri Vince Charlotte Bankes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Week-end di legno perin Georgia. Due quarti posti in due gare per la campionessa olimpica di PyeongChang in Coppa del Mondo di. Anche oggi il finale è costato caro alla lombarda che nelle ultime curve ha perso velocità e non è riuscita a centrare la top-3, rimasta un tabù in questa due giorni. Rimonta spettacolare nella Big Final per: la britannica è stata eccezionale sul finale (era distantissima dalla vetta a metà gara) ed ha ribaltato la situazione. Battute le vincitrice di ieri Chloe Trespeuch e l’australiana Belle Brockhoff. Solo quinta la favorita Eva Adamczykova. Eliminate agli ottavi di finale le altre azzurre Sofia Belinghieri e Caterina Carpano. Foto: FISI/Pentaphoto