Slittino naturale | dominio italiano agli Europei della Val di Giovo Oro per Lanthaler | Pigneter e staffetta

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si chiudono con un vero e proprio trionfo per l’Italia i Campionatidisu pista2024 che si sono disputati in Val di. Sulla pista altoatesina, infatti, i nostri portacolori hanno fatto percorso netto dominando la scena in ogni categoria. Andiamo, quindi, a conoscere nel detto come sono andate le cose. Nella gara femminile l’Italia piazza tre atlete nelle prime 4 posizioni. Evelincentra la meda d’oro con il tempo complessivo di 1:46.67 (53.22 nella prima manche e 53:45 nella seconda) con un vantaggio di ben 2.36 secondi sulla austriaca Riccarda Ruetz (54:22 e 54:81) mentre completa il podio la nostra Jenny Castiglioni a 2.57 (54:75 e 54:49). Quarta posizione per Nadine Staffler a 2.90 (54:57 e 55:00), mentre al quinto ...