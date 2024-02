Slittino | la Lettonia sorprende tutti nel team relay di Altenberg Sesta l’Italia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Finale a sorpresa per la tappa di Coppa del Mondo diad: su una pista tutt’altro che scorrevole a causa della pioggia e delle alte temperature è riuscita ad imporsi lanel. Colpaccio per i lettoni (Vitola, Bots-Plume, Aparjods e Upite-Bogdanova) che riescono a trionfare con il crono di 3:14.445 battendo di più di un secondo gli Stati Uniti (Sweeney, Kellog-Ike, West e Forgan-Kirby). Terza piazza e podio a sorpresa per la Romania. Malissimo le superpotenze attese: la Germania padrona di casa è solamente quinta, l’Austria poco più avanti, entrambe però lontane dal podio. Solocon Nina Zoeggeler, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer, staccata di 2.482. Foto: Lapresse

La pista era favorevole per un'impresa simile, ma resta comunque clamorosa la rimonta di Max Langenhan nella tappa di Coppa del Mondo di slittino in quel di Altenberg. Il campione del mondo sbaraglia ...E’ una straordinaria stagione per le azzurre dello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer ...a 263 millesimi e Nina Zoeggeler 15/a con 313 millesimi di svantaggio. La Lettonia si aggiudica anche ...L'Italia non conquistava un titolo iridato nello slittino dal 2011 con Armin Zöggeler ...dal terzo posto e davanti ai connazionali Rieder/Kainzwaldner (titolo alla Lettonia con Bots/Plume). Sesto ...