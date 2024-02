Sirio Salerno ’92 | vittoria anche con Stabia | primato aritmetico in regular season

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa’92 supera agevolmente tra le mura amicheil Baskete resta in testa ed imbattuta nel girone B di Serie B femminile balzando a quota 24 punti: 68-38 il finale per le granatine di patron Angela Somma, già certe del primo posto incon due partite ancora da giocare prima della fase successiva. Partita non spettacolare,non fa la vittima sacrificale e resta in partita almeno fino alla mezzora mostrando grande preparazione nel tentativo di annullare i 16 punti di differenza in classifica. La difesa dellaregge ma nel primo quarto la squadra di coach Visnjic fatica a imporre i suoi consueti ritmi: +7 comunque alla prima interruzione. Si riparte con la gara sempre tra le mani ...