Siparietto Rrahmani-Edo De Laurentiis | la reazione fa discutere – VIDEO

(Di domenica 4 febbraio 2024) Scoppia la bufera nel post gara di Napoli-Hellas Verona. Iltra Amire il vice presidente azzurro, Edoardo De, è clamoroso. Seppur soffrendo e confermando dei costanti punti interrogativi sul piano del gioco, il Napoli di mister Walter Mazzarri in questo weekend di Serie A è tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Dopo il pari scialbo strappato all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, gli azzurri quest’oggi hanno ritrovato il sorriso e la vittoria nel match casalingo con l’Hellas Verona di Marco Baroni. Nonostante le diverse difficoltà mostrate nel corso della gara, la formazione partenopea ha portato a casa un’importante vittoria battendo gli scaligeri in rimonta. Dopo un primo tempo a reti bianche, caratterizzato principalmente dal contatto in area di rigore tra Cabal e ...