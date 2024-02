Simone e Nicholas | morti nell’incidente Il saluto degli amici tra fumogeni e striscioni | “Per sempre con noi”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Cassina Valsassina (Lecco), 4 febbraio 2024 –, fiaccole,come in un corteo da stadio, ma in silenzio, senza tifo, per. Centinaia di ragazzi sabato sera hanno sfilato per le strade Valsassina per ricordare gliCombi, i due cugini di 22 e 21 anni originari di Cassina Valsassina che l'altra notte sonoin un incidente stradale sul lungolago di Lecco all'uscita dalla discoteca. Il corteo I giovani e giovanissimi si sono ritrovati alla spicciolata in oratorio a Cremeno, con i volti rigati dalle lacrime, gli abbracci per consolarsi e sostenersi a vicenda, gli occhi rivolti a terra al posto delle solite risate, gli sfottò, l vociare scomposto dima non di ieri. Con ...