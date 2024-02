Simeone | «Un allenatore può darti le indicazioni ma in campo andiamo noi giocatori»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Giovanniintervistato a Sky Sport nel post partita di Napoli-Verona 2-1. (qui le sue dichiarazioni a Dazn)non hai segnato ma avete conquistato tre punti importanti, prova di carattere «C’è sempre qualcosa da migliorare, un mese fa non eravamo nel migliore dei momenti. Dopo il match con la Salernitana la squadra è cresciuta, è migliorata, si è compattata, c’è sempre da migliorare ma i risultati positivi danno tranquillità importante per lavorare bene in settimana. Il risultato era la cosa più importante». Era un problema di modulo o di condizione?: «Non si tratta di formazione o di modulo, unpuòlo stile di gioco, delle, ma innoi calciatori, dobbiamo avere fiducia, ritrovare serenità. ...

