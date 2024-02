Simeone | «Guarderò il derby d’Italia in tv e il derby di Madrid sull’iPad»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) Giovanni, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Verona. Il Cholito ha analizzato la vittoria e la situazione del Napoli. Le parole di«Mi ricordo di Coppola (intervistato prima di, ndr), quando veniva dalla primavera. Aveva la mentalità giusta, molto cattivo sugli attaccanti. Questa cose piace molto a un allenatore. Lui ha fame e gli faccio i complimenti, un calciatore che ha tanto da fare ancora». Sensazione di partita stregata «Secondo me abbiamo fatto una partita giusta, è mancato il gol nel primo tempo e nei primi minuti del secondo. Abbiamo sempre creduto in questi 90 minuti, siamo stati sempre con la testa giusta e siamo stati cattivi in fase offensiva. A volte fai fatica e l’1-0 ti rende le cose difficili. Siamo stati tranquilli però e abbiamo ...