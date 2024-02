Siena piange il professor Francioni Predisse i ’no global’ | salvò i marò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Francescoe di diritto internazionale all’Università diper decenni, delegato del rettore all’internazionalizzazione, docente all’Istituto Universitario Europeo di Firenze e poi alla Luiss, presidente del comitato Unesco sul patrimonio mondiale dell’umanità, innumerevoli incarichi internazionali nel curriculum, è morto ieri a. A comunicare la scomparsa un post sulla pagina Facebook degli ex studenti dell’università. E’ l’ultima che segna una stagione di lutti per l’ateneo, a partire dai due ex rettori Luigi Berlinguer e Adalberto Grossi, e dall’ex presidente di Banca Mps e Fondazione, ilGiovanni Grottanelli de’ Santi. I funerali in forma privata, domani, nelle sale del Campansi. Il rettore dell’Università, Roberto ...