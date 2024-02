Siamo mazzarrissimi | caro Walter | libera questa squadra dai freni tirati

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024)Mazzarri,daiKvarAtlante, si carica sulle sue spalle il cielo azzurro. Il suo primo quarto d’ora è da leader, si spegne, si accende, la vince. Si era messa male ma oramai, si vince in rimonta: ancora un volta. Si torna a quattro dietro, torna il Maschio Angioino nero. Nei primi venti minutiarrembanti, carichi, stranmente in ritmo. Il Var si perde un clamoroso rigore su Kvara e Montipò comincia il suo show. Poi ci fermiamo, si scarica la pila dell’entusiasmo, Cajuste sbatte sulle zolle della confusione. Il Verona non ci crede e ci grazia in contropiede. Fine primo tempo con gli sbadigli che tornano a solleticarci. Il Napoli di Mazzarri Al ritorno anziché sbranare ...