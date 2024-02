Siam pronti alla sorte La democrazia aleatoria | idea un po’ folle e molto ragionevole

(Di domenica 4 febbraio 2024) Anche l’Italia (iniziativa di Cappato e altri) prova a introdurre le assemblee di cittadini estratti ache affiancano quelle elette. Dove si è già provato e come è andata. In Islanda ha riscritto la Costituzione. Opportunità contro l’astensionismo

“Il governo sta affossando l’Italia. Noi siamo pronti a fare le barricate e non ci fare mo prendere in giro da questi squinternati”. Così il ... (orizzontescuola)

Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.Anche l’Italia (iniziativa di Cappato e altri) prova a introdurre le assemblee di cittadini estratti a sorte che affiancano quelle elette. Dove si è già provato e come è andata. In Islanda ha ..."Non ho tempo di emozionarmi, non ci penso neanche". A due giorni dall'inizio del festival di Sanremo, Amadeus racconta le emozioni della vigilia della sua quinta direzione artistica a Mara Venier, a ...