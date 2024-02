Si ferisce al tornio Lavoratore è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Infortunio sul lavoro ieri alla Zainetti Stampe di Palazzolo sull’Oglio. Stando alla prima ricostruzione, un operaio venticinquenne di Calcinate (Bergamo) poco prima delle 9 è rimasto ferito dalla punta di uned è finito in ospedale in codice rosso. Il giovane stava maneggiando il macchinario quando per motivi in corso di accertamento la punta dello stesso gli si è conficcata nella parte sinistra del petto. Nella sede dell’azienda di via Pontida 8 la Centrale di prima emergenza Areu ha inviato un’automedica e un’ambulanza. I soccorritori sono stati allertati per un intervento in codice giallo, in realtà le condizioni dell’addetto si sono rivelate più gravi del previsto - non risulterebbe però in pericolo di vita -, così è stato ricoverato a Bergamo.B.Ras.