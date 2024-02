Shnaider-Zhu oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Hua Hin 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dianase la vedrà contro Lin Zhu nell’ultimo atto del WTA 250 di Hua Hin, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città thailandese. Settimana finora perfetta per la giovane tennista russa, che prima di arrivare a Hua Hin aveva incassato solamente sconfitta in questo inizio d’annata. E invece il feeling con i campi e le palline qui è nato subito, mettendo a segno quattro vittorie contro giocatrici comunque di un certo spessore per un torneo di livello 250. Ora manca l’ultimo tassello, di certo non semplice. Lin Zhu è giocatrice esperta, con un ranking che recita n°40 al mondo e certamente a suo agio su questa superficie. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Zhu scenderanno in campo, domenica 4 febbraio alle 11:30 ora italiana. Latelevisiva è ...