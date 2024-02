Sgarbi | “Ringrazio Meloni | lettera di dimissioni entro oggi poi deciderà lei”

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladi"sto finendo di scriverla edla invio allaringraziandola per essere stata estremamente sensibile e rispettosa, perché ha detto 'aspetto che l'Antitrust prenda una posizione'". E' quanto ha detto Vittorio, ospite di Zona Bianca su Retequattro. "La posizione presa è avversa a me, io adesso

Vittorio Sgarbi attacca Giuseppe Conte: "Esempio di immoralità politica e di inadeguatezza culturale. Il suo curriculum è pornografico, come i concorsi universitari che ha vinto senza merito".(Adnkronos) – Le dimissioni di Sgarbi “Noi ci siamo battuti con tenacia per ottenere questo risultato. Avremmo voluto che si arrivasse prima, non dimentichiamo che siamo stati sui giornali internazio ...Sgarbi replica a Conte: «Professore senza titoli e senza merito con un curriculum “pornografico”» Invito «Report» a fare uno dei suoi servizi sulla ...