Sgarbi, lo sfogo in tv e la verità sulle dimissioni: "La lettera a Meloni..." (Di domenica 4 febbraio 2024) "Non sono ancora ex sottosegretario. La mia agonia sarà lunga. Ho annunciato le mie dimissioni ma devo negoziarle con il governo. E, quindi, in questo momento sono sottosegretario alla Cultura, sia pure con l'annuncio delle sue dimissioni". Le parole di Vittorio Sgarbi all'emittente 'Teleuniverso' scatenano un polverone. Venerdì il sottosegretario aveva annunciato che si sarebbe dimesso dopo l'intervento dell'Antitrust che aveva decretato l'incompatibilità tra la carica al governo e le attività di conferenziere, inaugurazione di mostre e vendita di libri. "Scriverò una lettera oggi stesso a Meloni", aveva annunciato. Ma oggi il critico sembra correggere il tiro, anche se parla di "dimissioni certe per non essere mutilato dall'Antitrust". La lettera alla premier non è ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di domenica 4 febbraio 2024) "Non sono ancora ex sottosegretario. La mia agonia sarà lunga. Ho annunciato le miema devo negoziarle con il governo. E, quindi, in questo momento sono sottosegretario alla Cultura, sia pure con l'annuncio delle sue". Le parole di Vittorioall'emittente 'Teleuniverso' scatenano un polverone. Venerdì il sottosegretario aveva annunciato che si sarebbe dimesso dopo l'intervento dell'Antitrust che aveva decretato l'incompatibilità tra la carica al governo e le attività di conferenziere, inaugurazione di mostre e vendita di libri. "Scriverò unaoggi stesso a", aveva annunciato. Ma oggi il critico sembra correggere il tiro, anche se parla di "certe per non essere mutilato dall'Antitrust". Laalla premier non è ...

