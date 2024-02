Sgarbi | “Le mie dimissioni? Solo annunciate | devo ancora negoziarle con il governo”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Milano, 4 febbraio 2024 - Colpo di scena: Vittoriofrena sull’uscita dall’esecutivo Meloni. "Non sonoun ex sottosegretario. Lele homa lenegoziare con il. In questo momento sonosottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di. La mia agonia sarà lunga", dice il critico d'arte all'emittente Teleuniverso di Frosinone a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.e “le attività incompatibili con il ruolo nel”. Cosa dice il provvedimento dell’Antitrust Affermazioni che stridono con quelle fatte due giorni fa, quando aveva annunciato le ...

Sgarbi è anche sindaco di Arpino, comune del Frusinate in cui l’opposizione chiede che tutte le vicissitudini del sottosegretario siano oggetto di un confronto in consiglio comunale. A Sgarbi viene ...Il critico spiega di non essere ancora uscito dall’esecutivo Meloni: “In questo momento sono ancora sottosegretatio alla Cultura” ...Le dimissioni di Vittorio Sgarbi da sottosegretario sono solo annunciate e non effettive, come affermato dallo stesso critico d'arte ...