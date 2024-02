Sfondano la porta e la aggrediscono | 62enne sbranata dai rottweiler del vicino

Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 La vetrina del negozio Taxi, all’angolo tra via Dante e via Cocco Ortu, è andata in frantumi e ha permesso ai ... (dayitalianews)

Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria , all'estrema periferia di Roma, dove all'alba è stato trovato ...Nella struttura sono scoppiati incidenti. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ferro, lanciato sassi contro il personale e tentato di incendiare un’auto. Per placare la protesta le ...Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove questa mattina un giovane della Guinea di 22 anni si è tolto ...