Sette è bello | l’Inter capolista travolge il Bologna I rossoneri di Abate cercano punti con il Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Vittoria dilagante quella dellaInter ieri in casa contro il: 7-0 il finale in favore della Primavera nerazzurra che rinsalda così il primo posto in classifica a quota 41lasciando i felsinei nei bassifondi della graduatoria. Al Konami Youth Development Centre la gara si è messa subito in discesa per i ragazzi di Chivu (nella foto), che si sono portati avanti di due reti nel primo quarto d’ora di gioco grazie alle firme di Kamate e Stankovic (preciso colpo di testa a sfruttare una delle tante disattenzioni della difesa ospite), con il figlio d’arte a centrare anche una traversa alla mezz’ora di gioco: a inizio ripresa gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del portiere Pessina (reattivo nella prima frazione di gioco sulle giocate di Akinsanmiro e migliore in campo tra gli ...