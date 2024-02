Serie D | è Toscana-Umbria Il Figline ospita l’Orvietana S Donato | scoglio Trestina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) La 5ª giornata di ritorno del girone "E" diD, mette le due squadre fiorentine alla prova con le squadre Umbre: ilmentre il SanTavarnelle si reca a far visita al. Queste le gare di oggi (ore 14.30).1965-Orvietana. Con la novità dell’insediamento del nuovo presidente Nicolè Sarri, messa da parte la sconfitta con la Pianese, ilè tutto concentrato per la gara odierna al "Del Buffa" con. Una sfida che i gialloblù mirano a vincere per riassaporare la gioia del successo oltre a riscattare l’ingiusta sconfitta dell’andata. I ragazzi di Tronconi sono consapevoli di affrontare la squadra di Rizzolo rigenerata per la vittoria con il Seravezza dopo quattro ...