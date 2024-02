Serie D Cenaia riceve Grosseto | Possiamo dire la nostra»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi al Favilli-Pennati dii verdiarancio locali affronteranno ilin un’altra partita importante sul cammino del mantenimento della categoria. "Ci troveremo davanti una squadra con qualità – dice il responsabile comunicazione della società Piero Ceccarini – ma se scenderemo in campo con lo spirito con cui abbiamo affrontato la Pianese,la. Ce lagiocare con tutti nonostante che tra lefila pesino le assenze di Signorini, squalificato, e di Sanyang, ancora infortunato. Speriamo di recuperare Scuderi e Rustichelli, assenti domenica scorsa. Ogni domenica per noi – conclude Ceccarini - è una finale sul cammino della salvezza, non partiamo battuti anche se l’avversario è di buon livello, e contiamo sul supporto attivo dei ...

