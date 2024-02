Serie C 2023 2024 | Cesena e Pescara soffrono ma vincono | ok Avellino e Taranto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nella serata di oggi si sono disputate le partite valide per la 24ª giornata del Girone B e del Girone C di. Le big del Girone B non sbagliano. Ilpiega un’ottima Fermana 1-0. Decisivo il gol di Cristian Shpendi, fratello dello Stiven giocatore dell’Empoli, all’83’. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri, che allungano in testa a +9 sulla Torres, con una partita in meno. Fermana che resta ultima a 17 punti. Ilnon sbaglia e batte 2-0 il Pineto. Succede tutto negli ultimi 10 minuti. De Marco la sblocca all’80’ e Merola chiude i conti all’89’ per portare gli abruzzesi al quarto posto con 41 punti. Pineto 10° a 29. Nel Girone C l‘passa a Monopoli per 1-0. Il gol su rigore di Patierno al 16? lancia gli irpini al secondo posto a 44 punti a -7 ...