Serie B | 23° giornata | il Sudtirol passa ad Ascoli | vediamo come cambia la classifica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Milano, 4 febbraio 2024 - La ventitreesimadiB si è chiusa con il match del Del Duca che ha visto i padroni di casa dell'perdere 1-2 contro il. In quello che era un vero e proprio scontro diretto per mantenere la categoria, la squadra di Valente è riuscita are grazie al gol partita di Masiello al minuto 78. Con questo successo ilsi allontana dalla zona playout e va a pari punti con il Bari, che sta provando a far sbarcare in Puglia mister Cannavaro, la Sampdoria e il Pisa. Si interrompe la striscia di risultati utili per Castori che, nonostante questo scivolone, sta facendo un buon lavoro sulla panchina dei marchigiani. Ripercorriamo il match eladopo 23 giornate. La decide Masiello ...