Serie A oggi live | Torino-Frosinone 0-0 | stasera Inter-Juve Risultati e classifica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 – Il clou sarà il derby d'Italia che si giocherà, ma la domenica dellaA sarà comunque animata da sfide importante. Archiviati gli anticipi del sabato e soprattutto le vittorie in rimonta del Milan in casa del(2-3) e del Bologna sul Sassuolo (4-2), ad aprire le danze con l'anticipo di mezzogiorno è stata-Salernitana, terminata 0-0. Alle 15 si affronteranno Napoli e Verona, mentre alle 18 l'Atalanta ospita la Lazio. I riflettori, come detto, sono tutti puntati sul Meazza dove, alle 20.45, la capolistasfiderà la sua principale avversaria di campionato, ladi Allegri (tra le due squadre c'è un solo punto di differenza). A chiudere la 23esima giornata sarà Roma-Cagliari, in programma lunedì alle 20.45. ...

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Atalanta Under 23, match del Piola valevole per la ventiquattresima giornata ... (sportface)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Lazio, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Momento non ... (sportface)

Un altro 0-0 in questa 23esima giornata del campionato di Serie A: è quello che Torino e Salernitana ottengono nel lunch match disputato all'Olimpico-Grande Torino, al termine di un match ...Nuovo appuntamento al Pala Macchia per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO che domani (domenica 4 febbraio) alle ore 18:00 sfiderà i Fiorenzuola Bees ospiti in via Allende. La ...All'Olimpico gara tirata e molto fisica: granata avanti piano in classifica, i campani interrompono la striscia negativa ...