Serie A oggi live | ora Torino-Frosinone | stasera Inter-Juve Risultati e classifica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 – Il clou sarà il derby d'Italia che si giocherà, ma la domenica dellaA sarà comunque animata da sfide importante. Archiviati gli anticipi del sabato e soprattutto le vittorie in rimonta del Milan in casa del(2-3) e del Bologna sul Sassuolo (4-2), ad aprire le danze con l'anticipo di mezzogiorno è stata-Salernitana. Alle 15 si affronteranno Napoli e Verona, mentre alle 18 l'Atalanta ospita la Lazio. I riflettori, come detto, sono tutti puntati sul Meazza dove, alle 20.45, la capolistasfiderà la sua principale avversaria di campionato, ladi Allegri (tra le due squadre c'è un solo punto di differenza). A chiudere la 23esima giornata sarà Roma-Cagliari, in programma lunedì alle 20.45. ...