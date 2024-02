Serie A Femminile | la Roma batte la Juve ed è sempre più prima

(Di domenica 4 febbraio 2024) Alle 16.00 di oggi è andato in scena un vero e proprio scontro diretto per il primo posto della classifica dellaAlle 16.00 di oggi è andato in scena un vero e proprio scontro diretto per il primo posto della classifica dellatrantus Women. Le giallorosse sono riuscite a vincere con un risultato netto di 3-1, grazie alle reti di Manuela Giugliano (su rigore), Evelyne Viens ed Elena Linari. Le ragazze di mister Spugna adesso sonopiù prime ed hanno ben 42 punti, con le bianconere che restano ancora ferme a 34, al secondo posto.

Domenica sui campi della Serie B Femminile per Stefano Salviati e Umberto Ferrini: i Consiglieri della Divisione Calcio a 5 hanno presenziato sugli spalti del PalaAliperti di Marigliano al big match d ...Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la diciassettesima giornata (quarta di ritorno) del campionato di Serie A1 Femminile Techfind, vittoria preziosissima per la Oxygen Roma Basket ...Storico debutto. Il tecnico Biagio Seno non ha esitato a lanciare nella mischia la 16enne Morena Gianfico sul momentaneo 1-0 in favore del Sassuolo sul Napoli femminile. La numero 99 ha esordito ...