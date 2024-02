Serie A | Brescia travolge anche Napoli | Venezia cade a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bologna, 3 febbraio 2024 – La Germaniprima della classe è un vero e proprio rullo compressore: nel primo dei due anticipi del campionato diA di basket, la formazione lombarda ha ottenuto infatti la quarta vittoria di fila – quinto sigillo nelle ultime sei gare – strapazzando la Generazione Vincentecon un netto 104-83. I numeri, però, non raccontano appieno quello che è stato il dominio della formazione di coach Alessandro Magro, protagonista di una straordinaria prestazione balistica, testimoniata dalle altissime percentuali al tiro (71.5% nel tiro da due e 44.5% nel tiro dalla lunga distanza) e dai cinque giocatori finiti in doppia cifra. La palma di top scorer è finita dritta nelle mani di CJ Massinburg, che ha confermato di essere in un momento di grande brillantezza e ha mandato a bersaglio 23 punti con un ...