Serena | «Inter-Juventus | un reparto fa la differenza Thuram stupendo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Da ex di entrambe le squadre, Aldovenuto a Sky Sport per parlare didi questa sera. Definendola una partita non decisiva per le sorti dello scudetto. CONFRONTO – Aldochiarisce il peso di, confrontando poi le due squadre: «Questa sera non è decisiva, il campionato è ancora lungo e soprattutto la Champions League porta via energie preziose. I nerazzurri hanno tutte le qualità per tornare in finale. L’è più forte, ha uno dei centrocampi migliori d’Europa, anche con la panchina. Laha centrocampisti con qualità diverse e gli attaccanti in questo ne sono penalizzati. I tre centrocampisti nerazzurri sanno invece fare tutto e soprattutto imbeccare l’attaccante sul primo ...