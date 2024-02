Senza consenso è stupro Eppure in Europa | nel 2024 | non tutti i Paesi la pensano così

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’8 marzo del 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione europea propose una nuova direttiva in materia di contrasto alla violenza di genere. La proposta aveva l’obiettivo di individuare dei punti, comuni agli Stati dell’Unione, per agire contro lo, il femminicidio, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato, la condivisionedi contenuti intimi, lo stalking, le molestie e la violenza online. In 4mila per dire basta alla violenza di genere: il 25 novembre piazza della Signoria fa “Un minuto di Rumore” (Pressphoto)L’iter della direttiva inA giugno dello scorso anno, la proposta era stata accettata dal Parlamento con 71 voti favorevoli su 83. Il voto positivo aveva trovato però l’opposizione del Consiglio europeo, l’organo ...