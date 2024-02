Senato | “Troppe parole in inglese nei testi ufficiali” | ma il burocratese è peggio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Continuano le controversie sull’utilizzo diin linguaall’interno dei documenti. Nel periodo tra luglio e dicembre 2023, il Servizio per la Qualità degli Atti Normativi, ha ripetutamente raccomandato di non usareinglesi nei provvedimenti legislativi. Da tempo il governo si batte contro l’invadenza degli anglicismi nella lingua italiana, proponendo una serie L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Comitato per la legislazione del Senato, guidato da Domenico Matera, in forza a Fratelli d’Italia, ha redatto un dossier del Servizio per la qualità degli atti normativi di Palazzo Madama. Come ...Che Vittorio Sgarbi si sarebbe prima o dimesso era nell’aria . Troppe le voci che correvano con una certa insistenza tra Camera e Senato. E ...Il provvedimento firmato da Francesco Lollobrigida che riconosce ufficialmente i mestieri di pasticcere, chef e artigiani del cibo passa al Senato per la votazione finale con 147 sì, 91 no e 15 astenu ...