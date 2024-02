Sei una grande donna | Toffanin sorpresa da Asia Argento | la confessione in tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) È unadiversa, dopo gli anni degli eccessi ha trovato un equilibrio lontano. Ospite insieme alla sorella Fiore di Silvia, a Verissimo, la figlia di Darioha parlato della sua nuova vita ein particolare del momento in cui ha chiesto scusa al padre. "Vivevo con la vergogna", confessa l'attrice che ricorda gli anni in cui, complice l'uso di sostanze, ha vissuto un rapporto controverso con la famiglia.nella puntata di domenica 4 febbraio del programma di Canale 5 racconta che quando ha chiesto scusa al padre lui le ha risposto che erano "anni che aspettava questo momento. È come se mi fossi tolta un macigno dalle spalle". A quel puntocommenta: "Sei una, ...