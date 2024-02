Sei Nazioni 2024 | con l’Inghilterra una discreta Italia Ora serve possesso e un’avversaria di rango

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) È stato messo in archivio il primo turno del Guinness Seie nella prima giornata del torneo l’è uscita sconfitta 24-27 all’Olimpico contro. Una sconfitta di misura che rientra nella casistica oramai logora delle sconfitte onorevoli, ma la prima di Gonzalo Quesada lascia luci e ombre sul futuro azzurro. Partiamo dalle luci. Sicuramente chiudere il primo tempo in vantaggio, non concedere il bonus offensivo ale portare a casa quello difensivo sono note più che positive. Così come alcune giocate, come quella che ha portato alla seconda meta azzurra, che sono state veramente di altissima qualità. Così come alcune individualità hanno sicuramente spiccato. Da Tommaso Allan, top scorer del match e sicurezza sia al piede sia nel gioco aereo, a Tommaso Menoncello, ...